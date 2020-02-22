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Зоря обіграла Маріуполь у 19 турі УПЛ

Сьогодні 15:51 381 0
Матч завершився із мінімальною перемогою гостів – 2:1.
Зоря обіграла Маріуполь у 19 турі УПЛ
#Зоря, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19 туру УПЛ Маріуполь приймав Зорю.

Зоря завдяки голам Михайла Перовича та Богдана Леднєва змогла здобути виїзну перемогу.

Чемпіонат України - УПЛ

19 тур, 22 лютого

Маріуполь – Зоря 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Перович, 0:2 – 66 Леднєв, 1:2 – 68 Мішньов

Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Биков, Яворський (Кулаков, 80), Чоботенко, Федорчук, Чех (Ігнатенко, 46), Мишньов, Горбунов, Чурко, Топалов (Фомін, 65)

Зоря: Махарадзе, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Кочергін, Леднєв ( Луньов, 90), Хомченовський (Кабаєв, 60), Перович (Громов, 78)

Попередження: Чех (44), Полегенько (59), Ігнатенко (66), Биков (88) - Чеберко (5), Юрченко (28), Перович (40), Леднєв (45), Тимчик (86), Вернидуб (88)

Нагадаємо, Зоря дозаявила трьох легіонерів на УПЛ.

Раніше, захисник Зорі перейшов у Рух.

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