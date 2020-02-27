Бенфіка - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка (Лісабон, Португалія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/16 фіналу

Матч-відповідь (Перший матч - 1:2)

22:00. 27 лютого, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

У четвер 27 лютого в 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Бенфіки.

У першому поєдинку цих команд в Харкові гості з Лісабона відверто "відскочили". "Гірники" виграли з рахунком 2:1, але по грі (особливо в другому таймі) повинні були здобувати більш впевнену перемогу, та й до суддівства того матчу у Луїша Каштру і його команди залишилося чимало запитань.

Є питання і до настрою Бенфіки на цей турнір в цілому. Ми не знаємо, наскільки об'єктивно оцінює тренерський штаб Орлів силу свого суперника з України, але те, що в першій грі Бруну Лаже виставив відверто експериментальний склад (як мінімум, без Вінісіуса і Рафи Сілви), говорить про бажання заощадити сили лідерів. Шахтар же - навпаки, не тільки поставив всіх найсильніших на перший поєдинок, але і потім дав сімом з них перепочинок в матчі чемпіонату країни проти Десни, абсолютно очевидно розставивши пріоритети за важливістю турнірів у другій частині сезону.

Думаємо, що цей настрій гірників зобов'язаний принести їм позитивний результат в Лісабоні, та й зайва доба на підготовку до матчу (Бенфіка свою гру чемпіонату провела в понеділок) зобов'язані позначитися. Ми не віримо в те, що підопічні Каштру стануть відсиджуватися в обороні в цій грі. Навпаки - розуміючи, що супернику необхідно атакувати, український чемпіон постарається зловити опонента на контргрі, і, на наш погляд, це у Шахтаря може вийти не один раз.

Пряма мова:

Бруну Лаже, головний тренер Бенфіки:

"Ми програли в Україні, але момент істини – завтра. Мої гравці знають, що робити. Як в колективному плані, так і індивідуально. Майбутній матч, який ми граємо вдома, не буде легшим або важчим. Він буде іншим".

Луїш Каштру, головний тренер Шахтаря:

"Я не можу уявити тренера, який буде казати своїм футболістам перед матчем грати на нічию. Тому налаштовую їх лише на перемогу. Перша гра була дуже важкою. Перед її початком був повний баланс, обидві команди мали рівні шанси пройти далі. Це команди рівня Ліги чемпіонів та, на жаль, вони не змогли далі виступати у цьому турнірі. Очікуємо завтра на гарну гру, боротьбу та сподіваємося, що фортуна повернеться обличчям до нас".

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влахомідос, Тавареш, Діаш, Феррі, Грімальдо, Піцци, Таарабт, Вайгль, Сілва, Вінісіус, Сеферович

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

Прогноз Чемпіона: перемога Шахтаря 2:1