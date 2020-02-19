 Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 00:02 569 0
Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У шостий змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 чоловіки вийдуть на старт Індивідуальної гонки на дистанції 20 км.

Гонка відбудеться у середу, 19 лютого, о 15:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн Індивідуальну гонку у чоловіків на 20 км на чемпіонаті світу наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, збірну України в Антгольці представляють 12 спортсменів - по 6 у чоловіків і жінок. З повним складом збірної можна ознайомитись ТУТ.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати

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