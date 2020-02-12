Джерело - Чемпіон.

Молодіжний склад київського Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА проти одноклубніків із Загреба.

Матч відбудеться у середу, 12 лютого, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського в Києві.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Динамо Київ (U-19) - Динамо Загреб (U-19) наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Стадія 1/16 фіналу ЮЛУ складається з однієї гри. Переможець виходить в 1/8 фіналу.

Динамо потрапило в плей-оф як переможець раунду плей-оф переможців, перемігши у фіналі грецький ПАОК (3:0, 2:2).