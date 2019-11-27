Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА

За сумою двох матчів 5:2 на користь киян

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 листопада, відбувся матч-відповідь другого раунду Шляху чемпіонів країн Юнацької Ліги УЄФА між грецьким ПАОКом і київським Динамо.

Кияни програли ПАОКу, пропустивши двічі ще у першому таймі матчу. Наприкінці матчу господарі намагалися забити третій гол і перевести гру в овертайм, але кияни забили двічі і зрівняли рахунок 2:2.

У першій грі динамівці перемогли з рахунком 3:0.Кияни вийшли переможцями протистояння і зіграють у стикових матчах проти когось із володарів других місць у групах Шляху Ліги чемпіонів.

Юнацька ліга УЄФА

Плей-оф переможців

Матч-відповідь

27 листопада

ПАОК U19 Динамо U19 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Думціс, 2:0 - 23 Цоліс, 2:1 - 90+4 Ісаєнко, 2:2 - 90+6 Ярош.

Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.