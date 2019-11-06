Динамо обіграло ПАОК у Юнацькій лізі УЄФА

Динамо впевнено обіграло однолітків із ПАОКа

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо U19 обіграло грецький клуб ПАОК в рамках 2-го раунду Юнацької ліги УЄФА.

Матч відбувся на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Рахунок у матчі відкрив Георгій Цітаішвілі вже на 10-й хвилині матчу. Наприкінці тайму він оформив дубль, впевнено реалізувавши пенальті.

Третій гол у ворота ПАОКа забив Ярослав Надольський.

Матч-відповідь відбудеться у Салоніках 27 листопада.

Молодіжна ліга УЄФА

Плей-оф переможців

06 листопада

Динамо U19 – ПАОК U19 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Цітаішвілі (пен), 2:0 - 45+1 Цітаішвілі, 3:0 - 76 Надольський

Нагадаємо, Шахтар поступився загребському Динамо у юнацькій Лізі чемпіонів.