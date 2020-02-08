 Фиорентина - Аталанта смотеть онлайн 8.02.2020 - трансляция Серия А | Футбол | Champion.com.ua
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Фіорентина - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 15:14 606 0
Фіорентина - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє на виїзді з Фіорентиною в 23 турі Серії А.

Матч відбудеться у суботу, 8 лютого, на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Фіорентина - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.

Аталанта після 22 турів посідає 5 сходинку в турнірній таблиці Серії А, набравши 39 очок. У Фіорентини - 25 очок і 17 сходинка. У матчі першого кола команди розписали мирову - 2:2.

У минулому турі Аталанта зіграла внічию з Дженоа (2:2), а Фіорентина зазнала розгрому від Ювентуса (3:0).

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