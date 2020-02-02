Українець вийшов на заміну на 63-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 лютого, відбулися поєдинки 22 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

22 тур, 2 лютого

Аталанта - Дженоа 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 13 Толої, 1:1 - 19 Крішито(П), 1:2 - 33 Санабріа, 2:2 - 35 Ілічич

Лаціо - СПАЛ 5:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 3 Іммобіле, 2:0 - 16 Кайседо, 3:0 - 29 Іммобіле, 4:0 - 38 Кайседо, 5:0 - 58 Адеканьє, 5:1 - 65 Міссіролі

Мілан - Верона 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Фараоні, 1:1 - 29 Чалханоглу

Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.

Раніше, Рома та Лаціо розписали мирову в римському дербі.