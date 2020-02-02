Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем приймає Манчестер Сіті в центральному матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 2 лютого, на Тоттенгем Хотспур Стедіум.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн-трансляцію матчу 25 туру АПЛ Тоттенгем - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Манчестер Сіті після 24 турів посідає 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Містяни на 19 очок відстають від лідера Ліверпуля. Тотенгем набрав 34 очки та знаходиться на 6-й сходинці.

У минулому турі Манчестер Сіті мінімально здолав Шеффілд (0:1), а Тоттенгем переміг Норвіч (2:1).