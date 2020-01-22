Лестер розгромив Вест Гем, Тоттенгем здолав Норвіч в 24 турі АПЛ

Вест Гем без Ярмоленка програв

Джерело - Чемпіон.

У 24-му турі англійської АПЛ Лестер вдома приймав Вест Гем, а Норвіч завітав у гості до Тоттенгема.

Перший тайм по при два забиті голи не порадував наставника Лестера - основні гравці Менді і Варді отримали травми. У другому таймі гості один гол відіграли. Але Перес, реалізувавши пенальті, відновив перевагу у два м’ячі. А далі Перес збільшив рахунок до розгромного.

Тоттенгем вдома переграв Норвіч. Аллі вивів вперед господарів до перерви. У другому таймі команди обмінялися забитими голами.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 22 січня

Лестер - Вест Гем 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Барнс, 2:0 - 45+5 Перейра, 2:1 - 50 Нобл (пен), 3:1 - 81 Перес (пен), 4:1 - 88 Перес

Тоттенгем - Норвіч 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Аллі, 1:1 - 70 Пуккі, 2:1 - 80 Сон Хин Мін

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком переграв Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, Гвардіола запропонував скасувати деякі турніри в Англії.