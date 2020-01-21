Манчестер Сіті із Зінченком здолав Шеффілд Юнайтед. Результати матчів 24 туру АПЛ

Українець провів увесь матч з ШЮ

Джерело - Чемпіон.

У 24-му турі англійської АПЛ відбулися 5 матчів.

МанСіті Олександра Зінченка на виїзді з труднощами переміг Шеффілд Юнайтед. Українець вийшов з перших хвилин і провів увесь матч.

Ньюкасл врятувався у матчі з Евертоном - гості забили два голи у компенсовані хвилини.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 20 січня

Астон Вілла - Вотфорд 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Діні, 1:1 - 68 Луїз, 2:1 - 90+5 Нгойо

Борнмут - Брайтон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Вілсон, 2:0 - 41 Гросс (авт), 3:0 - 74 Вілсон, 3:1 - 82 Муй

Евертон - Ньюкасл 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Кін, 2:0 - 54 Калвер-Льюїн, 2:1 - 90+4 Лежен, 2:2 - 90+6 Лежен

Крістал Пелес - Саутгемптон 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Редмонд, 0:2 - 48 Армстронг

Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Агуеро

Раніше, Гвардіола запропонував скасувати деякі турніри в Англії.