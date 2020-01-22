Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Жіночою Індивідуальною гонкою на 15 км продовжиться 6-й етап Кубку світу з біатлону в Поклюці.
Індивідуалка у дівчат відбудеться у п'ятницю, 24 січня.
Початок о 15:15 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн Індивідуальну гонку на 15 км наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.
Тренери збірної України зазделегіть назвали склад у Поклюці. Слід відзначити, що 6-й етап пропустять сестри Семеренко.
Нагадаємо, збірна Норвегії уже назвала склад на чемпіонат світу, який відбудеться в Антгольці з 13 по 23 лютого.