Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіночою Індивідуальною гонкою на 15 км продовжиться 6-й етап Кубку світу з біатлону в Поклюці.

Індивідуалка у дівчат відбудеться у п'ятницю, 24 січня.

Початок о 15:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн Індивідуальну гонку на 15 км наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Тренери збірної України зазделегіть назвали склад у Поклюці. Слід відзначити, що 6-й етап пропустять сестри Семеренко.

Нагадаємо, збірна Норвегії уже назвала склад на чемпіонат світу, який відбудеться в Антгольці з 13 по 23 лютого.