Норвежці виступлять на головному старті сезону найсильнішим складом

Збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020 з біатлону, який пройде з 13 по 23 лютого в італійському Антгольці.

Про це повідомляє прес-служба федерації біатлону Норвегії.

Чоловіки: Александер Ф'єлд Андерсен, Ерленд Бьонтегорд, Йоханнес Бо, Тар'єй Бо, Ветле Шостад Крістіансен, Йоханнес Дале.

Жінки: Тіріл Екгофф, Каролін Оффігстад Кноттен, Марте Ройселанд, Сюнневе Сулемдаль, Інгрід Ландмарк Тандреволд.

Відзначимо, що в заявку потрапив володар Кубка світу сезону-2018/19 Йоганнес Бо, який пропустив етапи Кубка світу в німецьких Обергофі і Рупольдингу в зв'язку з народженням сина.

Нагадаємо, Семеренко зайняла восьме місце у гонці переслідування на Кубку світу.