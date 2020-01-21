Джерело - sport.ua.
Збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020 з біатлону, який пройде з 13 по 23 лютого в італійському Антгольці.
Про це повідомляє прес-служба федерації біатлону Норвегії.
Чоловіки: Александер Ф'єлд Андерсен, Ерленд Бьонтегорд, Йоханнес Бо, Тар'єй Бо, Ветле Шостад Крістіансен, Йоханнес Дале.
Жінки: Тіріл Екгофф, Каролін Оффігстад Кноттен, Марте Ройселанд, Сюнневе Сулемдаль, Інгрід Ландмарк Тандреволд.
Відзначимо, що в заявку потрапив володар Кубка світу сезону-2018/19 Йоганнес Бо, який пропустив етапи Кубка світу в німецьких Обергофі і Рупольдингу в зв'язку з народженням сина.
Нагадаємо, Семеренко зайняла восьме місце у гонці переслідування на Кубку світу.