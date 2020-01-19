Визначено склад збірної України на етап Кубка світу у Поклюці

У жіночій збірній будуть ротації

Джерело - Чемпіон.

Тренери чоловічої та жіночої збірних України вже назвали склади на словенську Поклюку.

Про це повідомляє ua:біатлон.

Так, зміни та ротації відбудуться лише у жіночій команді. Валя та Віта Семеренко пропустять цей етап для підготовки до чемпіонату світу в Антгольці.

Отож, кінцевий склад збірної України виглядатиме наступним чином: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Дарина Блашко, Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

Що стосується чоловіків, то вони такою ж командою відправляться і до Словенії: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Артем Тищенко.

Етап Кубка світу в словенській Поклюці пройде із 23 по 26 січня.

Нагадаємо, збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу.

Раніше, Прима та Підручний опинилися у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.