Манчестер Юнайтед розгромив Норвіч, Лестер поступився Саутгемптону. Результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
В англійській Прем'єр-лізі зіграли чергові матчі 22-го туру.
Серед результатів варто відзначити домашню поразку Лестера та розгромну перемогу МЮ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 11 січня
Кристал Пелес - Арсенал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 12 Обамеянг, 1:1 - Аю
Вулвергемптон - Ньюкасл Юнайтед 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Альмірон, 1:1 - 14 Дендонкер.
Евертон - Брайтон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 38 Річарлісон
Лестер - Саутгемптон 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 14 Прат, 1:1 - 20 Армстронг, 1:2 - 82 Інгз.
Манчестер Юнайтед - Норвіч 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Рашфорд, 2:0 - 50 Рашфорд(пен), 3:0 - 54 Марсьяль, 4:0 - 76 Грінвуд.
Челсі - Бернлі 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Жоржінью (пен), 2:0 - 38 Абрахам, 3:0 - 49 Хадсон-Одой.