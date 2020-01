Ліверпуль встановив історичний рекорд

Ліверпуль, перемігши у матчі 22-го туру АПЛ Тоттенгем (1:0), здобув свою 20-ту перемогу в 21 стартовому матчі чемпіонату.

Ліверпуль став першою командою з ТОП-5 ліг Європи, кому вдалося подібне.

❗ - RECORD @LFC are the first team ever in Europe's top-5 leagues to win 20 of its opening 21 matches of a league season. #TOTLIV #LFC