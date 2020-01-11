Кубок світу. Жінки. Мас-старт 12,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Гонкою з масовим стартом завершиться жіноча частина 4-го етапу Кубку світу, що відбувається в німецькому Обергофі.

Гонка відбудеться у неділю, 12 січня.

Початок о 13:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого мас-старту 4-го етапу в Обергофі наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Україну в мас-старті представлятиме лише Олена Підгрушна.

Розклад етапу дивіться за посиланням. Нагадаємо, до основної команди на 4 етапі приєдналася Анастасія Меркушина, яка разом з Дмитром Підручним виборола 2 місце на Різдвіній гонці.