Шеффілд Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка в 22 турі Англійської Прем'єр-ліги зіграє з Шеффілдом.

Матч відбудеться 10 січня, на стадіоні Бремолл Лейн у Шеффілді.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Шеффілд Юнайтед - Вест Гем Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

У Шеффілда після 21 матчу 29 очок і 8 сходинка в турнірній таблиці АПЛ. Вест Гем посідає 17 сходинку після 20 зіграних матчів.

У 21 турі Шеффілд програв Ліверпулю (2:0), а Вест Гем розгромив Борнмут (4:0). Нагадаємо, напередодні нового року Девід Моєс змінив на чолі молотобійців Мануеля Пеллегріні.