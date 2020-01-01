Манчестер Сіті переміг Евертон, Вест Гем знищив Борнмут. Результати матчів 21 туру АПЛ

Вест Гем і МанСіті без українців святкували домашні перемоги

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі англійської АПЛ відбулися ще три матчі.

Вест Гем без Ярмоленка вдома впевнено переграв Борнмут. Господарі вже у першому таймі змусили голкіпера суперників тричі діставати м’яч з сітки власних воріт. У другому таймі Андерсон збільшив рахунок до 4:0.

Манчестер Сіті без Зінченка, який не потрапив до заявки на матч, вдома переміг Евертон. У другому таймі матчу Жезус двічі вразив ворота Евертона і приніс перемогу Манчестер Сіті. Евертон зміг лише скоротити до мінімуму відставання у рахунку.

Норвіч зумів забити швидкий гол у матчі з Крістал Пелес. Гості змогли уникнути поразки - Вікем на 87-ій хвилині зрівняв рахунок.

Чемпіонат Англії - АПЛ

21 тур, 1 січня

Вест Гем - Борнмут 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Нобл, 2:0 - 25 Алле, 3:0 - 35 Нобл (пен), 4:0 - 66 Андерсон

Манчестер Сіті - Евертон 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Жезус, 2:0 - 58 Жезус, 2:1 - 71 Річарлісон

Норвіч - Крістал Пелес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Кентвелл, 1:1 - 87 Вікем

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Брайтоном.