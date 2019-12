Колишній наставник Манчестер Юнайтед Девід Моєс став головним тренером лондонського Вест Гему.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована на 1,5 роки.

David Moyes has signed an 18-month deal and begins work immediately ahead of the New Year’s Day fixture with AFC Bournemouth at London Stadium.https://t.co/AS5yWnXVwU