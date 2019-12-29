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Моєс очолив Вест Гем Ярмоленка

Вчора 23:27 332 0
Угода розрахована на 1,5 роки
Моєс очолив Вест Гем Ярмоленка
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Девід Моєс став головним тренером лондонського Вест Гему.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована на 1,5 роки.

Шотландський фахівець уже керував Вест Хемом в сезоні-17/18 і з тих пір перебував без команди.

Раніше "молотобійці" звільнили Мануеля Пеллегріні.

Нещодавно Вест Гем програв Лестеру.

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