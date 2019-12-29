Угода розрахована на 1,5 роки

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Девід Моєс став головним тренером лондонського Вест Гему.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована на 1,5 роки.

David Moyes has signed an 18-month deal and begins work immediately ahead of the New Year’s Day fixture with AFC Bournemouth at London Stadium.https://t.co/AS5yWnXVwU — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019

Шотландський фахівець уже керував Вест Хемом в сезоні-17/18 і з тих пір перебував без команди.

Раніше "молотобійці" звільнили Мануеля Пеллегріні.

Нещодавно Вест Гем програв Лестеру.