Джервонта Девіс - Юріоркіс Гамбоа: онлайн-трансляція бою за титул WBA. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Екс-дворазовий чемпіон світу в другій легкій вазі (59 кг) Джервонта Девіс (22-0, 21 КО) посперечається за титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (61,2) з кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2, 18 КО).

Бій відбудеться у ніч з 28 на 29 грудня, орієнтовно о 4:00 за київським часом на State Farm Arena в Атланті (США).

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Пряма трансляція чемпіонського поєдинку Джервона Девіс - Юріоркіс Гамбоа наживо буде доступна на нашому сайті.