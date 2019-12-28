Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль у 20 турі Англійської Прем'єр-ліги прийматиме Вулвергемптон.
Матч відбудеться 29 грудня, на Енфілді.
Початок о 18:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також онлайн матч Ліверпуль - Вулвергемптон наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до гри.
Підопічні Клоппа впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ, набравши 52 очки та маючи гру в запасі. У Вулвергемптона 30 очок і 5 сходинка після 19 турів.
У минулому турі Ліверпуль розтрощив Лестер (0:4), а Вулвергемптон, завдяки камбеку, здобув фантастичну перемогу над Манчестер Сіті (3:2).
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