 Арсенал - Челси смотреть онлайн матч АПЛ бесплатно - трансляция 29.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 15:34 122 0
Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

 Арсенал і Челсі зіграють у 20 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 29 грудня, на стадіоні Емірейтс у Лондоні.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Арсенал - Челсі наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 19 турів у гармашів 24 очки та 11 сходинка в турнірній таблиці АПЛ. Аристократи набрали 32 очки та знаходяться на 4 сходинці.

В останньому турі Арсенал не зміг обіграти Борнмут (1:1), а Челсі несподівано поступився Саутгемтону (0:2).

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