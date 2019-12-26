Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру англійської АПЛ Лестер зустрічався з Ліверпулем.
Перша половина зустрічі пройшла за переваги гостей, яким одного разу вдалося забити гол. А от після перерви гра Лестера розладилася і Ліверпулю вдалося довести рахунок до розгромного.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 26 грудня
Лестер - Ліверпуль 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Фірміно, 0:2 - 71 Мілнер, 0:3 - 75 Фірміно, 0:4 - 78 Александер-Арнольд
Раніше, Челсі вдома програв Саутгемптону.
Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.