Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ

Команда Клоппа розгромила найближчого переслідувача

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру англійської АПЛ Лестер зустрічався з Ліверпулем.

Перша половина зустрічі пройшла за переваги гостей, яким одного разу вдалося забити гол. А от після перерви гра Лестера розладилася і Ліверпулю вдалося довести рахунок до розгромного.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Лестер - Ліверпуль 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Фірміно, 0:2 - 71 Мілнер, 0:3 - 75 Фірміно, 0:4 - 78 Александер-Арнольд

Раніше, Челсі вдома програв Саутгемптону.

Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.