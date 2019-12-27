Вулвергемптон створив фантастичний камбек і переграв Манчестер Сіті в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

В рамках 19-го туру АПЛ Вулвергемптон на домашньому стадіоні обіграв Манчестер Сіті з рахунком 3:1.

Визначальною подією гри стало видалення воротаря містян Едерсона Мораеса вже на 12-й хвилині, після чого замість Агуеро на поле вийшов Клаудіо Браво.

Однак, Манчестер Сіті повів в рахунку, коли на 25-й хвилині Рахім Стерлінг не реалізував пенальті, але зумів добити м'яч в сітку воріт вовків.

У другому таймі Вулвергемптон пропустив другий гол, знову відзначився Стерлінг. Однак потім господарі поля зробили камбек, зумівши виграти зустріч: забивали Адама Траоре, Рауль Хіменес, а також Метт Догерті, який приніс перемогу Вовкам на 90-й хвилині.

Вулвергемптон піднявся на п'яте місце турнірної таблиці АПЛ, а Манчестер Сіті залишився третім і упустив можливість обійти Лестер.

Чемпіонат Англії, АПЛ

19 тур

27 грудня

Вулвергемптон - Манчестер Сіті 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Стерлінг, 0:2 - 50 Стерлінг, 1:2 - 55 Траоре, 2:2 - 82 Хіменес, 3:2 - Догерті