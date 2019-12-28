Вест Гем - Лестер: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє з Лестером у 20 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 28 грудня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 19:30 за київським часом.

Дивіться онлайн матч Вест Гем - Лестер наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 19 турів Лестер посідає 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 39 очок. У Вест Гема 19 очок і 17 сходинка. Зазначимо, у молотібійців ще є гра в запасі.

У минулому турі Лестер зазнав нищівної поразки від Ліверпуля (0:4), а Вест Гем програв Крістал Пелес (2:1).