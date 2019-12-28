Вест Гем - Лестер: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє з Лестером у 20 турі Англійської Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться 28 грудня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.
Початок о 19:30 за київським часом.
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Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Після 19 турів Лестер посідає 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 39 очок. У Вест Гема 19 очок і 17 сходинка. Зазначимо, у молотібійців ще є гра в запасі.
У минулому турі Лестер зазнав нищівної поразки від Ліверпуля (0:4), а Вест Гем програв Крістал Пелес (2:1).