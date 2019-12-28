Різдвяна гонка-2019: онлайн трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Різдвяна гонка - 2019 з біатлону відбудеться 28 грудня, у Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена.

Початок о 18:35 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію Різдвяної гонки наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день змагань за годину до початку.

З розкладом Різдвяної гонки, або World Team Challenge можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Також, вперше буде проведено гонку серед юніорів, там нас представлятимуть Богдан Цимбал і Катерина Бех.