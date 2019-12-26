Челсі вдома програв Саутгемптону. Результати матчів 19 туру АПЛ

Челсі зазнав сьомої поразки у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі англійської АПЛ відбулися ще шість матчів.

Астон Вілла та Евертон святкували мінімальні домашні перемоги. Челсі вдома зазнав поразки від Саутгемптона. Крістал Пелес вирвав вольову перемогу над Вест Гемом. В інших двох матчах були зафіксовані нічиї.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Астон Вілла - Норвіч 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Хуріхейн

Борнмут - Арсенал 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Гослінг, 1:1 - 64 Обамеянг

Евертон - Бернлі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Калвер-Льюїн

Крістал Пелес - Вест Гем 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Снодграсс, 1:1 - 68 Куяте, 2:1 - 90 Аю

Челсі - Саутгемптон 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Обафемі, 0:2 - 73 Редмонд

Шеффілд Юнайтед - Вотфолд 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Делофеу, 1:1 - 36 Норвуд (пен)

Раніше, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розібрався із Лестером у 18 турі АПЛ.