Челсі вдома програв Саутгемптону. Результати матчів 19 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 19-му турі англійської АПЛ відбулися ще шість матчів.
Астон Вілла та Евертон святкували мінімальні домашні перемоги. Челсі вдома зазнав поразки від Саутгемптона. Крістал Пелес вирвав вольову перемогу над Вест Гемом. В інших двох матчах були зафіксовані нічиї.
Астон Вілла - Норвіч 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Хуріхейн
Борнмут - Арсенал 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Гослінг, 1:1 - 64 Обамеянг
Евертон - Бернлі 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 80 Калвер-Льюїн
Крістал Пелес - Вест Гем 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Снодграсс, 1:1 - 68 Куяте, 2:1 - 90 Аю
Челсі - Саутгемптон 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Обафемі, 0:2 - 73 Редмонд
Шеффілд Юнайтед - Вотфолд 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 27 Делофеу, 1:1 - 36 Норвуд (пен)
Раніше, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.
Нагадаємо, Манчестер Сіті розібрався із Лестером у 18 турі АПЛ.