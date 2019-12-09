Вест Гем без Ярмоленка програв Арсеналу у 16 турі АПЛ

Каноніри здобули вольову перемогу у лондонському дербі

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі англійської АПЛ Вест Гем у лондонському дербі зустрічався з Арсеналом.

У першому таймі господарям вдалося вийти вперед - Огбонна ударом головою завдяки рикошету відкрив рахунок. А на 61-ій хвилині Мартінеллі зрівняв рахунок, забивши дебютний гол в АПЛ. А вже через 5 хвилини завдяки голу Пепе Арсенал вийшов вперед. А ще через три хвилини Обамеянг забив третій гол у ворота господарів.

Українець Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Гема на звітний матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ

16 тур, 9 грудня

Вест Гем - Арсенал 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Огбонна, 1:1 - 61 Мартінеллі, 1:2 - 66 Пепе, 1:3 - 69 Обамеянг

Нагадаємо, Арсенал вдома програв Брайтону.