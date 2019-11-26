Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме німецький Вольсфсбург у 5 турі групи I Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на Арені Львів.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Олександрія - Вольфсбург у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У 4 турі ЛЄ Олександрія вирвала нічию у грі із Сент-Етьєном (2:2), а Вольфсбург поступився Генту (1:3). Турнірну таблицю квартету I, з 8 очками, впевнено очолює команда Романа Яремчука, Вольфсбург має 5 очок і розташувався на 2 сходинці. Олександрія ділить 3-4 місця із Сент-Етьєном. У обох колективів по 3 залікові бали.

Нагадаємо, у 15 турі УПЛ Олександрія мінімально перемогла Зорю (1:0).