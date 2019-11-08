Роман Яремчук забив ефектний гол та повернув Гент у гру

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру Ліги Європи.

Група G

Рейнджерс – Порту 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 69 Морелос, 2:0 – 73 Девіс

Феєнорд - Янг Бойз 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Бергхюйс, 1:1 – 71 Спіелманн

Група Н

Еспаньйол – Лудогорець 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Мелендо, 2:0 – 19 Мармоль, 3:0 – 36 Варгас, 4:0 – 52 Кампусано, 5:0 – 73 Педроса, 6:0 – 76 Феррейра

Ференцварош – ЦСКА 0:0

Група І

Вольфсбург - Гент 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Віктор, 1:1 – 50 Яремчук, 1:2 – 65 Депуатр, 1:3 – 76 Нгаде-Нгаджуї

Олександрія - Сент-Етьєн 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Хазрі (пен), 0:2 – 73 Камара, 1:2 – 84 Безбородько, 2:2 - 90+2 Задерака

Група J

Вольфсберг – Башакшехір 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 73 Віща, 0:2 – 84 Крівеллі, 0:3 – 87 Крівеллі

Боруссія М – Рома 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Фасіо (автогол), 1:1 – 64 Фасіо, 2:1 – 90+5 Турам

Група К

Брага – Бешикташ 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 15 Паулінью, 1:1 – 29 Бойд, 2:1 – 37 Паулінью, 3:1 – 81 Едуардо

Вулвергемптон – Слован 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90+2 Хіменес

Група L

Манчестер Юнайтед – Партизан 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Грінвуд, 2:0 – 33 Марсьяль, 3:0 – 49 Рашфорд

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.