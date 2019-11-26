Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє проти Мальме в 5 турі групи B Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Сведбанк у Мальме.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Мальме - Динамо Київ у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Нагадаємо, у київському матчі цих команд, який відбувся в 1 турі ЛЄ, Динамо здобуло мінімальну перемогу (1:0). У попередньому турі Ліги Європи Динамо зіграло внічию з Копенгагеном (1:1), а Мальме не зміг переграти Лугано (0:0).

У турнірній таблиці групи B Динамо ділить 1-2 місця з данським Копенгагеном. У команд по 6 очок. Мальме має на 1 очко менше та знаходиться на 3-й сходинці.