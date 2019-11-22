 Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 10:42 194 0
Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме луганську Зорю у матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 23 листопада, в в Олександрії на стадіоні Ніка.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Олександрія - Зоря дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку гри.

У 15 турі Олександрія зіграла внічию з Олімпіком (0:0), а Зоря впевнено перемогла Колос (2:0). Після 14 турів підопічні Віктора Скрипника мають 28 очок і посідають 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія, з 24 очками на 5 місці.

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