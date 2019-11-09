Десна - Дніпро-1: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чепнігівська Десна зіграє з Дніпро-1 в 14 турі чемпіонату України у Прем'єр-лізі.

Матч відбудеться 9 листопада, у Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Десна - Дніпро-1 у прямому дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трагсляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 13 турі Десна на виїзді здобула мінімальну перемогу у Ворскли (0:1), а Дніпро-1 зазнав розгромної поразки від Зорі (1:4).

Нагадаємо, партнером Зорі став відомий український бренд - Parimatch.