TM Parimatch - титульний партнер Десни

TM Parimatch підсилює підтримку українського футболу. Бренд став титульним партнером одного з лідерів Української Прем'єр-Ліги - ФК Десна.

Десна стала вже п'ятим футбольним клубом в партнерському пулі Parimatch. Угода між клубами почала діяти п'ятого листопада і передбачає розміщення логотипу торгової марки на лицьовій стороні футболки, а також брендинг офіційного сайту і соціальних мереж. Parimatch і Десна планують проведення BTL-акцій, здатних збільшити відвідуваність чернігівського клубу, і різних соціальних заходів.

Нагадаємо, що сьогодні Десна впевнено займає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ, яка дає право виступати в наступному сезоні в Лізі Європи. Відставання від другого місця становить всього один заліковий пункт.

"Чернігів - один з найбільш показових прикладів якісного зростання футболу в регіонах. Десна за досить короткий час стала гідним суперником грандів Прем'єр-Ліги, і ми впевнені, що головні досягнення цієї команди ще попереду" - прокоментував початок співпраці представник TM Parimatch Вадим Місюра.

"Футбольний клуб Десна сьогодні ставить перед собою найвищі завдання. Parimatch - меценат спорту №1 в Україні. Логічно, що виникло таке партнерство, і ми впевнені, що спільними зусиллями дамо потужний поштовх розвитку футболу в Чернігівській області" - сказав директор ФК Десна Ігор Ушарук.

Наступний матч Десна проведе в Чернігові вже в цю суботу проти СК Дніпро-1.