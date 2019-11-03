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Світоліна - Барті: онлайн-трансляція фіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE

Сьогодні 08:51 1980 0
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція фіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (8) зіграє проти Ешлі Барті (1) в фіналу Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.

Фінальний поєдинок відбудеться 3 листопада. Початок о 13:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Еліна Світоліна - Ешлі Барті онлайн на нашому сайті. 

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У півфіналі Світоліна не без проблем перемогла Белінду Бенчич, а Барті у трьох сетах дотиснула Плішкову.

Нагадаємо, у матчі проти швейцарки Еліна програла перший сет на турнірі, а також оновила особистий рекорд за ейсами.

Раніше Чемпіон писав про унікальне досягнення Еліни Світоліної, яким вона вписала себе в історію світового тенісу.

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