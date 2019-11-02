Українська Прима продовжує переписувати історію вітчизняного тенісу

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна стала 22 гравцем, що виграла усі 3 поєдинки групової стадії на Фіналах року.

Непереможені тенісисти (тенісистки) доходили до фіналу 15 разів і ставали переможцями 8 разів.

Також перша ракетка України стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року.

У півфіналі 2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen Світоліна зіграє проти швейцарки Бенчич. Мач відбудеться 2 листопада, о 12:30 за київським часом. Пряма трансляція на Чемпіоні.

В іншому півфіналі, який відбудеться після гри Світоліна - Бенчич, Ешлі Барті зіграє проти Кароліни Плішкової.

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