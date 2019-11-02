Динамо Київ - Львів: онлайн-трансляція 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ у 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти ФК Львів.

Матч відбудеться 3 листопада, на НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч Динамо - Львів онлайн можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України, яка відбулася 30 жовтня, Динамо в додатковий час, завдяки голу Попова, вирвало перемогу в Шахтаря, а Львів програв дебютатну Першої ліги - Минаю.