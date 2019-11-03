Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (8) зіграє проти Ешлі Барті (1) в фіналу Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.
Фінальний поєдинок відбудеться 3 листопада. Початок о 13:30 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію матчу Еліна Світоліна - Ешлі Барті онлайн на нашому сайті.
Плеєр #1
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Плеєр #3
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У півфіналі Світоліна не без проблем перемогла Белінду Бенчич, а Барті у трьох сетах дотиснула Плішкову.
Нагадаємо, у матчі проти швейцарки Еліна програла перший сет на турнірі, а також оновила особистий рекорд за ейсами.
Раніше Чемпіон писав про унікальне досягнення Еліни Світоліної, яким вона вписала себе в історію світового тенісу.