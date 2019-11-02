Карпати - Шахтар: онлайн-трансляція 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У 13 турі Української Прем'єр-ліги Карпати прийматимуть Шахтар.
Матч відбудеться 2 листопада, на стадіоні Україна у Львові.
Початок о 14:00.
Пряма трансляція на телеканалі 2+2.
Дивіться онлайн матч Карпати Львів - Шахтар Донецьк у прямому ефірі на нашому сайті.
У матчі 12 туру Шахтар вдома не зміг обіграти Олександрію, а Карпати здобули нічию у виїзній грі з Динамо. Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України Шахтар у додатковий час програв Динамо та припинив боротьбу за почесний трофей. Переможний гол у Динамо, на 109-й хвилині, забив Денис Попов.
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