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Підсумковий турнір 2019. Півфінал. Еліна Світоліна - Белінда Бенчич. LIVE

Сьогодні 13:29 6727 0
Підсумковий турнір 2019. Півфінал. Еліна Світоліна - Белінда Бенчич. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen Еліна Світоліна (8) зіграє проти Белінди Бенчич (7).

Матч відбудеться 2 листопада.

Початок о 12:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляція матчу Еліна Світоліна - Белінда Бенчич онлайн на нашому сайті.

Світоліна та Бенчич тричі зустрічалися в турі. Перевага на боці швейцарки - 2:1. Слід зазначити, що останню гру виграла українка.

Нагадаємо, Світоліна достроково виграла Пурпурову групу й кваліфікувалася до півфіналу турніру. Напередодні визначилися учасники півфіналу від Червоної групи. Окрім Бенчич, до вирішальної стадії потрапила перша ракетка світу Ешлі Барті. Суперницею Барті у півфіналі стала Кароліна Плішкова, яка у вирішальній грі перемогла Симона Халеп.

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