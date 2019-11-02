Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen Еліна Світоліна (8) зіграє проти Белінди Бенчич (7).

Матч відбудеться 2 листопада.

Початок о 12:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляція матчу Еліна Світоліна - Белінда Бенчич онлайн на нашому сайті.

Світоліна та Бенчич тричі зустрічалися в турі. Перевага на боці швейцарки - 2:1. Слід зазначити, що останню гру виграла українка.

Нагадаємо, Світоліна достроково виграла Пурпурову групу й кваліфікувалася до півфіналу турніру. Напередодні визначилися учасники півфіналу від Червоної групи. Окрім Бенчич, до вирішальної стадії потрапила перша ракетка світу Ешлі Барті. Суперницею Барті у півфіналі стала Кароліна Плішкова, яка у вирішальній грі перемогла Симона Халеп.