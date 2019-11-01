Світоліна - Бенчич: онлайн-трансляція півфіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen Еліна Світоліна (8) зіграє проти Белінди Бенчич (7).
Матч відбудеться 2 листопада.
Початок - не раніше 12:30 за київським часом (точний час буде визначено пізніше).
Дивіться пряму трансляція матчу Еліна Світоліна - Белінда Бенчич онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день матчу за годину до початку.
Світоліна та Бенчич тричі зустрічалися в турі. Перевага на боці швейцарки - 2:1. Слід зазначити, що останню гру виграла українка.
Нагадаємо, Світоліна достроково виграла Пурпурову групу й кваліфікувалася до півфіналу турніру. Напередодні визначилися учасники півфіналу від Червоної групи. Окрім Бенчич, до вирішальної стадії потрапила перша ракетка світу Ешлі Барті. Суперницею Барті у півфіналі стане переможниця пари Плішкова - Халеп.