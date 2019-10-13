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Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE

Сьогодні 07:04 99 0
Відеотрансляція матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020
Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 зіграє проти збірної Протугалії.

Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також дивіться онлайн матч збірна України - збірна Португалії на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

11 жовтня підопічні Шевченка впевнено розібралися з Литвою, а португальці завдали розгромної поразки збірній Люксембургу.

Нічия в київському матчі дозволить збірній України достроково виграти групу B. Хоча навіть поразка, майже напевне дозволить українцям вийти пробитися на чемпіонат Європи. Для цього потрібно лише не програти в останній грі сербам з різницею в 6 м'ячів.

 

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