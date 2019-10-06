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Інтер - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 7 туру Серії А

Сьогодні 08:02 340 0
Інтер - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 7 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8 туру італійської Серії А відбудеться головне дербі чемпіонату Італії.

Інтер на Джузеппе Меацца прийматиме Ювентус.

Матч відбудеться 6 жовтня. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.

Дивіться також онлайн матч Інтер - Ювентус на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляцією буде доступний на годину до початку гри.

У матчі 6 туру Інтер здобув виїзну перемогу над Сампдорією, а Ювентус вдома переміг СПАЛ. Раніше наш сайт писав, що матч Інтер - Ювентус поб'є рекорд Серії А.

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