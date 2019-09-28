Ювентус переміг СПАЛ у 6 турі Серії А

По одному голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру італійської Серія А Ювентус святкував перемогу над СПАЛом.

Наприкінці першої половини зустрічі П’яніч результативно замкнув передачу Хедіри і вивів вперед Ювентус. У другому таймі Роналду подвоїв рахунок, головою замкнувши подачу Дибали з лівого флангу атаки. До речі, Роналду після травми повернувся перед цим матчем.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

6 тур, 28 вересня

Ювентус - СПАЛ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 П’яніч, 2:0 - 79 Роналду

Раніше, Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі.