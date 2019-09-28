Інтер у меншості переміг Сампдорію у 6 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру італійської Серія А Сампдорія вдома приймала лідера - міланський Інтер.
У середині першого тайму гості забезпечили собі перевагу у два м’ячі. На старті другого тайму Санчес за симуляцію отримав друге попередження і Інтер залишився у меншості. По при це гості змогли відповісти на гол Янкто результативним ударом Гальярдіні.
Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20
6 тур, 28 вересня
Сампдорія - Інтер 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Сенсі, 0:2 - 22 Санчес, 1:2 - 55 Янкто, 1:3 - 61 Гальярдіні
Нагадаємо, Інтер здолав Лаціо.
Раніше, Аталанта на виїзді перемогла Рому.