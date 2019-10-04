Матч Інтер - Ювентус поб'є рекорд Серії А

Очікується аншлаг і рекордний прибуток

Поєдинок сьомого туру Серії А між Інтером і Ювентусом повинен стати найприбутковішим матчем в історії чемпіонатів Італії.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Всі квитки на Джузеппе Меацца, де пройде Дербі д'Італія, викуплені або принаймні заброньовані, а це значить, що загальна виручка організаторів перевищить 6,5 мільйона євро.

Цікаво, що 20% квитків викуплені гостями з-за меж Італії, а трансляція матчу буде здійснюватися на більш ніж 200 країн.

Після шостого туру Інтер очолює турнірну таблицю, набравши 18 очок - на два більше, ніж йде другим Ювентус.

Матч Інтер - Ювентус відбудеться в неділю, 6 жовтня. Початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Буффон побив вічний рекорд Мальдіні.

Раніше Ювентус переміг СПАЛ.