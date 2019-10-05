Мій профіль
Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці
Вчора 19:26 2437 1
Філадельфія переграла Чикаго, Вашингтон здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 12:33 111
Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані
Сьогодні 11:54 280
Визначився календар Формули-1 на сезон 2020
Сьогодні 10:57 210
Ястремська вийшла у фінал парного China Open
Сьогодні 09:20 759
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:06 38755
Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:56 386
Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця
Вчора 17:48 1989
Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Вчора 11:44 1255
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
03.10.2019 23:50 2480
Навколо спорту
Блоги
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:10 145
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:48 685
Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу
Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 377
Леоненку - 50: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат
Леоненку - 50: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:15 659
Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21!
Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21! Valeriy Ruchka
Вчора 22:44 939
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:10 Блог У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися 145
13:57 Пряма трансляція Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 492
13:54 Пряма трансляція Ліверпуль - Лестер: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 62
13:54 Футбол Гвардіола назвав найкращого тренера року 322
13:48 Пряма трансляція Ворскла - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 352
13:26 Легка атлетика Лосєв: Мене мотивували солдати, які загинули за нашу незалежність 292
13:12 Футбол Несенюк: Хацкевич не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися 405 1
12:57 Футбол Гаттузо може повернутися в Мілан 319
12:33 Хокей Філадельфія переграла Чикаго, Вашингтон здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ 111
12:26 Хокей Крижані Вовки здобули другу перемогу в сезоні, Дніпро знищив чемпіона. Підсумки 6-го туру УХЛ 197
12:14 Футбол Рібері - найкращий гравець Серії А у вересні 153
11:54 Теніс Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані 280
11:38 Бокс Вайлдер: Не шкодую, що Джошуа побив Кличка 355
11:18 Футбол Герта - Фортуна 3:1. Огляд матчу 152
10:57 Автоспорт Визначився календар Формули-1 на сезон 2020 210
10:48 Блог Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві 685
10:44 Футбол ПСЖ хоче продовжити контракт з бразильським захисником 308
10:35 Футбол Вальдес може покинути пост головного тренера Барселони U-19 511
10:17 Футбол Україна - Нігерія: онлайн трансляція матчу чемпіонату світу 337
10:02 Бокс Екс-тренера Кличка і Усика жорстоко побили 2619
10:01 Футбол Десна - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 190
09:57 Бокс Головкін: Підтримайте Дерев'янченка, він дуже сильний хлопець 306
09:46 Футбол Ліверпуль отримав штраф за поведінку своїх фанатів у матчі Ліги чемпіонів 300
09:37 Футбол Львів - Зоря: прев'ю матчу 10 туру УПЛ 365
09:36 Блог Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу 377

Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ

Сьогодні 13:57 492 0
Відеотрансляція матчу Англійської Прем'єр-ліги за участю Андрія Ярмоленка
Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ
#Ярмоленко, #Вест Гем, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко з Вест Гемом зіграють у 8 турі Англійської Прем'єр-ліги з Крістал Пелес.

Матч відбудеться у суботу, 5 жовтня, у Лондоні на Олімпійському стадіоні.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також дивіться онлайн матч Вест Гем - Крістал Пелес у сервісі Megogo на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

У 7 турі Вест Гем завдяки голу вінгера збірної України зіграв унічию з Борнмутом (2:2), а Крістал Пелес переміг Норвіч (2:0).

Нагадаємо, головний тренер Мануель Пеллегріні задоволений грою Ярмоленка, а у фанів молотійців новий ідол.

Коментарі ()