Ярмоленко, ти у вогні! У фанатів Вест Гема новий ідол

Ярмола закохав у себе фінів зі східного Лондона

Джерело - Трибуна.

Андрій Ярмоленко забив за Вест Гем у другому матчі поспіль та отримав найвищу оцінку в матчі з Борнмутом.

Реакція фанатів лондонців неймовірна:

jbrook1471: "Радянський Салах зробив це знову!"

mike_deas: "Кому потрібен Шевченко, коли у нас є Ярмоленко"

EthertonAdam: "Мій принц"

FusRoDoc: "Я вже знаю, за кого проголосую як кращого гравця року"

tommiller192: "Коли він заряджає свою ліву, будь впевнений: він заб'є"

FrdoFrdyMercure: "Бос Ярмо"

joshuaeve99: "Батя!"

fillll2009: "Класичний Ярмо. Він багато забив таких"

Rich Coward: "Ярмоленко, ти в вогні!"

ZackSJK: "Він дуже хороший!"

westhamsamwil: "Він відмінно заряджений на голи. Люблю таке"

Alfiemaddison27: "недооцінений 😍"

FootballPoll2 "Назвеш ти Ярмоленко вже зараз найкращим гравцем сезону?"

wadd.inst: "Він виведе Вест Гем у Лігу Європи 🇺🇦💪😍"

jamie.w1992: "Претендент на гравця року вже зараз"

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