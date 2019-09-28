Ярмоленко, ти у вогні! У фанатів Вест Гема новий ідол

Джерело - Трибуна.
Андрій Ярмоленко забив за Вест Гем у другому матчі поспіль та отримав найвищу оцінку в матчі з Борнмутом.
Реакція фанатів лондонців неймовірна:
jbrook1471: "Радянський Салах зробив це знову!"
mike_deas: "Кому потрібен Шевченко, коли у нас є Ярмоленко"
EthertonAdam: "Мій принц"
FusRoDoc: "Я вже знаю, за кого проголосую як кращого гравця року"
tommiller192: "Коли він заряджає свою ліву, будь впевнений: він заб'є"
FrdoFrdyMercure: "Бос Ярмо"
joshuaeve99: "Батя!"
fillll2009: "Класичний Ярмо. Він багато забив таких"
Rich Coward: "Ярмоленко, ти в вогні!"
ZackSJK: "Він дуже хороший!"
westhamsamwil: "Він відмінно заряджений на голи. Люблю таке"
Alfiemaddison27: "недооцінений 😍"
FootballPoll2 "Назвеш ти Ярмоленко вже зараз найкращим гравцем сезону?"
wadd.inst: "Він виведе Вест Гем у Лігу Європи 🇺🇦💪😍"
jamie.w1992: "Претендент на гравця року вже зараз"
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