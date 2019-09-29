Український півзахисник лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко виконує чимало роботи на полі.

Про це заявив головний тренер команди Мануель Пеллегріні.

"Андрій - особливий гравець. Я думаю, що ми взяли його, з тієї причини, що він дуже технічний півзахисник. Він забивав багато голів протягом всієї своєї кар'єри", - сказав Пеллегріні.

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"У минулому сезоні йому дуже не пощастило, але він повернувся і дуже старанно працював. Я дуже задоволений виступом Ярмоленко і зазначу, що він не тільки забиває, він і не втрачає жодного м'яча під час гри і завжди дуже багато працює на полі", - підсумував аргентинець.